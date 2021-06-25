Аналитик прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.

«На прошедшей неделе позитив на нефтяном рынке сохранился. Основными положительными факторами стали отсутствие прогресса в переговорах с Ираном насчёт ядерной сделки, а также прогноз аналитиков Bank of America, которые присоединились к лагерю прогнозирующих достижение ценами на нефть отметки $100 за баррель в 2022 году», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как отметил Кауфман, цены на нефть в середине недели превышали отметку в $76 за баррель, а также обновили рекорд с осени 2018 года, но к концу недели скорректировались ближе к $75,5 за баррель.

По словам эксперта, на данный момент большинство аналитиков закладывают в свои модели долгосрочные цены на нефть в коридоре $55—65 за баррель.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.