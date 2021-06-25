В России выпуск легковых авто увеличился в два раза в 2021 году

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в России с начала 2021 года было выпущено 614 тыс. легковых автомобилей, что на 51,4% выше показателя аналогичного периода 2020 года.

Об этом сообщает газета «Известия».

При этом в мае было выпущено 112 тыс. машин — это в 2,2 раза больше, чем за май 2020 года.

Производство грузовых автомобилей в январе — мае составило 68,6 тыс. единиц, что на 55,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 12,6 тыс. грузовиков — это на 59,8% больше, чем годом ранее.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.