В России выпуск легковых авто увеличился в два раза в 2021 году

Короткая ссылка
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в России с начала 2021 года было выпущено 614 тыс. легковых автомобилей, что на 51,4% выше показателя аналогичного периода 2020 года.
В России выпуск легковых авто увеличился в два раза в 2021 году
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия».

При этом в мае было выпущено 112 тыс. машин — это в 2,2 раза больше, чем за май 2020 года.

Производство грузовых автомобилей в январе — мае составило 68,6 тыс. единиц, что на 55,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 12,6 тыс. грузовиков — это на 59,8% больше, чем годом ранее.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить