В Приморье более 19 тысяч самозанятых перешли на новую систему налогообложения

По информации ФНС России, 19 133 приморца зарегистрировались в качестве участников специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Самые популярные виды деятельности самозанятых в Приморье — перевозка пассажиров, услуги такси, перевозка грузов, маникюр, репетиторство, фотография.

Как отмечается, специальный налоговый режим действует с 1 июля.

Ставки установлены федеральным законодательством и составляют 4% с доходов от физлиц, 6% — с доходов от юрлиц и ИП.

Уплаченные таким образом налоги перечисляются в местные бюджеты. По желанию самозанятые могут платить с этих доходов взносы на обязательное пенсионное страхование.

При этом спецрежим можно использовать, пока сумма дохода в течение года не превысит 2,4 млн рублей.

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