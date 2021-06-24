В Приморье более 19 тысяч самозанятых перешли на новую систему налогообложения
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Самые популярные виды деятельности самозанятых в Приморье — перевозка пассажиров, услуги такси, перевозка грузов, маникюр, репетиторство, фотография.
Как отмечается, специальный налоговый режим действует с 1 июля.
Ставки установлены федеральным законодательством и составляют 4% с доходов от физлиц, 6% — с доходов от юрлиц и ИП.
Уплаченные таким образом налоги перечисляются в местные бюджеты. По желанию самозанятые могут платить с этих доходов взносы на обязательное пенсионное страхование.
При этом спецрежим можно использовать, пока сумма дохода в течение года не превысит 2,4 млн рублей.
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