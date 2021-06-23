Аналитик оценил ситуацию на валютном рынке

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв оценил ситуацию на валютном рынке.

«Смотря на ситуацию фундаментально-экономически, без политики, высокая цена на нефть уже давно могла бы привести и российскую валюту к куда более заметному укреплению», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как прогнозирует эксперт, курс евро/доллар, как и стоимость нефти, станут на какое-то время для рубля основными ориентирами.

По мнению Пушкарёва, этот показатель, поколебавшись несколько недель в диапазоне от 1,17 до 1,22, имеет высокие шансы вернуться к подъёму в направлении 1,25.

«Это сохранит курс евро/рубль сравнительно высоким. Но зато может помочь рублю возобновить плавное укрепление против доллара. Примерно на такой же малой скорости, как мы видели в мае и июне, то есть медленно, но верно», — считает эксперт.

Ранее старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала прогноз Bank of America, согласно которому цена нефти Brent может вырасти до $100 к 2022 году.

По её словам, в таком случае доллар будет стоить 65 рублей.