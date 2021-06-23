В Общественном совете рассказали об изменениях в сфере МСБ в 2021 году

Председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели рассказала, какие изменения ждут МСБ в 2021 году.

«Изменений много: это и реформа контрольно-надзорной деятельности, кстати, в мае — июне по данному вопросу Общественным советом был проведён цикл вебинаров в 18 районах Санкт-Петербурга с участием представителей прокуратуры Пожнадзора», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По её словам, ещё одно изменение — следующий этап маркировки товаров.

В налоговой сфере это прежде всего отмена единого налога на вменённый доход, изменение в патентной системе налогообложения, отметила Церетели.

«Из нового также следует отметить озвученную на ПМЭФ-2021 меру поддержки предприятий сферы общественного питания, о которой давно просили предприниматели. Речь идёт о снижении ставки НДС с 20 до 10%. Как вы знаете, законопроект, предусматривающий эти изменения, уже принят в третьем чтении», — сказала эксперт.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с kp.ru рассказал о мерах поддержки, необходимых отечественному бизнесу.