В Петербурге рассказали о влиянии пандемии на малый бизнес

Председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

«Бизнес всегда демонстрирует высокую адаптивность к развитию в любых, даже самых неблагоприятных условиях», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По её словам, в результате пандемии в городе закрылось около 14% мини-отелей и хостелов, оборот индустрии красоты снизился на 40%, общепита — на 30%.

«Если говорить в целом о малом и среднем бизнесе, то за 2020 год число малых и средних предприятий в Петербурге сократилось на 4,6% по сравнению с 2019 годом», — сообщила Церетели.

Как отметила эксперт, справились с ситуацией те, кто менялся вместе с рынком.

«Пандемия дала стимул для развития диджитал-процессов. В онлайне теперь все — не только молодёжь, но и бизнес, в том числе малый. Появилась новая ниша на рынке — самозанятые. Их уже более 110 тыс. в городе», — сказала она.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с kp.ru рассказал о мерах поддержки, необходимых отечественному бизнесу.