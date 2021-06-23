Продажи вентиляторов в России выросли на 80% в июне

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Продажи вентиляторов в натуральном выражении с 1 по 20 июня 2021 года в России выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом мая, заявили аналитики ресурса «Чек Индекс».
Продажи вентиляторов в России выросли на 80% в июне
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

«Повышенный спрос на вентиляторы наблюдался в это же время в прошлом году, поэтому многие россияне пользуются техникой, купленной тогда. Тем не менее температурные условия заметно повлияли на продажи», — заявили эксперты.

По их словам, наибольшей популярностью пользуются напольные вентиляторы с тремя режимами охлаждения, а также небольшие настольные устройства с двумя режимами работы.

Так, за последнюю неделю в «М.Видео — Эльдорадо» в Москве продажи сплит-систем, мобильных кондиционеров и вентиляторов выросли в штуках почти в два раза.

Онлайн-продажи увеличились более чем втрое.

По оценке аналитиков «AliExpress Россия», вырос интерес и к компактным кондиционерам-охладителям воздуха, спрос на которые с 11 по 20 июня увеличился в 1,7 раза по сравнению с периодом с 1—10 июня.

За минувшие две недели по сравнению с 2020 годом в шесть раз увеличились продажи настенных кондиционеров и сплит-систем, в четыре раза — льдогенераторов, в три раза — жалюзи, рассказали в Ozon.

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