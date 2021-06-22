Аналитик спрогнозировала перспективы курса доллара
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«Амбициозные прогнозы всегда пользуются спросом», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, нужно понимать, что рост цены на нефть до $100 до конца 2021 года означает подорожание барреля вдвое за 12 месяцев, что может привести к перегреву рынка и ключевых макропоказателей.
Как отметила Бодрова, колоссального отложенного спроса на энергоносители нет, так как экономики стран не «включаются» одновременно, а очень плавно возвращаются к жизни и наращивают спрос постепенно.
Эксперт добавила, что на рубль в настоящее время влияет геополитика, а фактор сильной нефти частично это нивелирует. Доллар США может закрепиться около 73 рублей, что стало бы «весьма средним результатом сейчас», заключила она.
Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.