В России предложение квартир с обременением выросло на 20% в июне
- РИА Новости
В беседе с «Известиями» специалист уточнил, что доля таких квартир в общем объёме стабильно растёт последний год.
В основном речь идёт о квартирах, находящихся в залоге у банков, а также приобретённых с привлечением средств материнского капитала.
С учётом ажиотажного спроса на ипотечные займы в прошлом году доля объектов с ограничением, выставляемых на продажу, продолжит расти.
Так, до конца года доля квартир с обременением вырастет до 25%, спрогнозировал Алексей Панов.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.