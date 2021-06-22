В России предложение квартир с обременением выросло на 20% в июне

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Руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании «Этажи» Алексей Панов рассказал, что в июне 2021 года количество квартир с обременением, выставленных на продажу, выросло в России на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
В России предложение квартир с обременением выросло на 20% в июне
  • РИА Новости

В беседе с «Известиями» специалист уточнил, что доля таких квартир в общем объёме стабильно растёт последний год.

В основном речь идёт о квартирах, находящихся в залоге у банков, а также приобретённых с привлечением средств материнского капитала.

С учётом ажиотажного спроса на ипотечные займы в прошлом году доля объектов с ограничением, выставляемых на продажу, продолжит расти.

Так, до конца года доля квартир с обременением вырастет до 25%, спрогнозировал Алексей Панов.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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