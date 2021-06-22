В Москве на 44% выросли продажи жилья на первичном рынке в 2021 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
При этом по сравнению с январём — маем 2019-го объём продаж увеличился на 12%.
Объём реализованных площадей в категории «апартаменты» составил 160 тыс. кв. м.
Для сравнения: в январе — мае 2020 года показатель был меньше на 90% — или 84 тыс. кв. м.
В аналогичный период 2019 года застройщики реализовали 99 тыс. кв. м апартаментов — на 62% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
По данным аналитиков, в денежном выражении объём продаж апартаментов составил в первые пять месяцев 2021 года 55,5 млрд рублей, что на 198% и 109% выше показателей 2020 и 2019 годов соответственно.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.