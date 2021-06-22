В Москве на 44% выросли продажи жилья на первичном рынке в 2021 году

По данным аналитиков компании Capital Group, девелоперы в Москве продали 1,26 млн кв. м квартир и апартаментов на первичном рынке по итогам первых пяти месяцев 2021 года. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает газета «Известия».

При этом по сравнению с январём — маем 2019-го объём продаж увеличился на 12%.

Объём реализованных площадей в категории «апартаменты» составил 160 тыс. кв. м.

Для сравнения: в январе — мае 2020 года показатель был меньше на 90% — или 84 тыс. кв. м.

В аналогичный период 2019 года застройщики реализовали 99 тыс. кв. м апартаментов — на 62% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

По данным аналитиков, в денежном выражении объём продаж апартаментов составил в первые пять месяцев 2021 года 55,5 млрд рублей, что на 198% и 109% выше показателей 2020 и 2019 годов соответственно.

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