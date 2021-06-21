Аналитик рассказала о перспективах курса рубля

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Аналитик «Финама» Анна Зайцева рассказала о перспективах курса рубля.

«На курс российской валюты сейчас влияют несколько противоположных по направлению факторов. В поддержку рубля выступает недавнее решение ЦБ о повышении ключевой ставки до 5,5% и планы регулятора о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, среди негативных факторов — наметившееся укрепление доллара США против основных мировых валют после заседания ФРС.

Как прогнозирует аналитик, рубль продолжит консолидироваться вблизи текущих уровней в среднесрочной перспективе. По оценке Зайцевой, до конца июня российская валюта будет находиться в коридоре 72—74 рубля за доллар и в коридоре 86—88 рублей за евро.

До конца лета, считает эксперт, диапазон составит 71—74 рубля и 85—88 рублей соответственно.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

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