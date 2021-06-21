Эксперт оценил динамику рынка валют

Короткая ссылка
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман дал прогноз по курсам валют.
Эксперт оценил динамику рынка валют
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

Так, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показала определённое снижение геополитического давления на курс рубля на перспективу, а американская Федеральная резервная система неожиданно для всего мира указала на более ранний, чем предполагалось, переход к повышению своей процентной ставки, считает аналитик.

Наиболее вероятный диапазон на понедельник — 72,3—73,4 рубля к доллару и 86—87,1 рубля к евро.

Затем в течение недели вполне возможно коррекционное движение некоторого ослабления доллара и укрепления евро, заявил он.

Возможная амплитуда движений курса рубля составит на неделю 71—73,7 рубля к доллару и 85—87,7 рубля к евро.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить