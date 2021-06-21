Эксперт оценил динамику рынка валют

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман дал прогноз по курсам валют.

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

Так, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показала определённое снижение геополитического давления на курс рубля на перспективу, а американская Федеральная резервная система неожиданно для всего мира указала на более ранний, чем предполагалось, переход к повышению своей процентной ставки, считает аналитик.

Наиболее вероятный диапазон на понедельник — 72,3—73,4 рубля к доллару и 86—87,1 рубля к евро.

Затем в течение недели вполне возможно коррекционное движение некоторого ослабления доллара и укрепления евро, заявил он.

Возможная амплитуда движений курса рубля составит на неделю 71—73,7 рубля к доллару и 85—87,7 рубля к евро.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.