Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» перечислили в бюджет 5,7 млрд рублей в 2020 году

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» на четверть увеличили объёмы обязательных платежей в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.
Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» перечислили в бюджет 5,7 млрд рублей в 2020 году
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Об этом сообщает НСН.

«В 2020 году резиденты столичной ОЭЗ обеспечили поступление в бюджет налогов, страховых взносов и таможенных платежей на сумму свыше 5,7 млрд рублей, это больше показателей 2019 года на 26%», — отметил заммэра и добавил, что за всё время работы технополиса сумма отчислений резидентов составила более 19 млрд рублей.

Как отмечается, технополис «Москва» включает в себя пять площадок, на которых расположены более 180 высокотехнологичных компаний.

Как ранее сообщал телеканал «360», в марте в Московской области подписали первый инвестконтракт в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

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