Эксперт рассказал о динамике рынка инвестиций

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков рассказал, как повлияла на фондовый рынок встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и какой динамики рынка инвестиций стоит ожидать в ближайшей перспективе.

Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

«Сейчас в фокусе внимания инвесторов в большей степени итоги заседания ФРС и темпы роста инфляции. Встреча лидеров России и США даст больше устойчивости российскому рынку и рублю, но в целом динамика будет определяться общей конъюнктурой. Обозначить долгосрочный эффект от встречи пока сложно, возобновление диалога уже является прогрессом, и, если сотрудничество продолжится, можно надеяться на возврат иностранных инвесторов на российский рынок», — считает Кабаков.

При этом аналитик предупредил, что на фондовом рынке стоит проявлять осторожность, так как ожидается расширение волатильности.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.