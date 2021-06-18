Объём мошенничества на сайтах объявлений составил почти 1,4 млрд рублей

Общая сумма мошеннических операций на сайтах объявлений, таких как «Авито», «Юла» и «Авто.ру», с октября 2019 года составила почти 1,4 млрд рублей. Согласно исследованию сервиса мониторинга даркнета DLBI, обманом покупателей занимается более 200 группировок злоумышленников.

Об этом пишут «Известия».

Так, преступники либо присылают пользователям фишинговую ссылку на сторонний мессенджер для оплаты несуществующего товара, либо предлагают продавцу ввести реквизиты карты, включая CVC, чтобы якобы прислать ему деньги.

Объём мошеннических операций за пять месяцев 2021-го вырос в 3,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года и составил 539 млн рублей.

Около 70% всех похищенных средств приходится именно на сайты объявлений, отмечают специалисты.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН дал советы по защите от нового телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками полиции и работают совместно с лжесотрудниками банка.