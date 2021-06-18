Аналитики назвали основные проблемы банковских заёмщиков

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Эксперты Consumers International (Всемирная организация потребителей) составили список основных проблем, с которыми сталкивались клиенты банков в 32 развивающихся странах за последний год.
Аналитики назвали основные проблемы банковских заёмщиков
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом пишут «Известия».

Так, на первом месте оказалось отсутствие полной информации и пояснений по индивидуальным условиям кредитного договора до его заключения.

Далее следуют скрытые или завышенные комиссии, несправедливые условия договора, сокрытие информации об уровне финансового риска для потребителя.

Кроме того, в список проблем вошли чрезвычайно высокие процентные ставки, закредитованность, неясные или большие затраты за перевод денежных средств и другие.

В свою очередь, Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП), использовав метод «тайного покупателя», провела исследование и пришла к выводу, что российские заёмщики также относят неясность условий договора к разряду главных проблем в кредитовании.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

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