Аналитики назвали основные проблемы банковских заёмщиков
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Об этом пишут «Известия».
Так, на первом месте оказалось отсутствие полной информации и пояснений по индивидуальным условиям кредитного договора до его заключения.
Далее следуют скрытые или завышенные комиссии, несправедливые условия договора, сокрытие информации об уровне финансового риска для потребителя.
Кроме того, в список проблем вошли чрезвычайно высокие процентные ставки, закредитованность, неясные или большие затраты за перевод денежных средств и другие.
В свою очередь, Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП), использовав метод «тайного покупателя», провела исследование и пришла к выводу, что российские заёмщики также относят неясность условий договора к разряду главных проблем в кредитовании.
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