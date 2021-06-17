Эксперт оценил динамику цен на нефть

Ведущий стратег Exante Янис Кивкулис оценил динамику цен на нефть.

«Выдающуюся динамику нефти обеспечило сочетание двух факторов сразу со стороны спроса и предложения. За прошедший год мы увидели восстановление конечного потребления и при этом сохранение исключительно стимулирующей монетарной политики, что толкает вверх как реальный (со стороны бизнеса), так и спекулятивный (на финансовых рынках) спрос на нефть», — заявил он в беседе с oilcapital.ru.

По его словам, предложение ограниченно: добыча в США замерла на уровне 11 млн б/с приблизительно в сентябре 2020 года и не движется вверх, несмотря на цены и свободный рынок.

Как отметил Кивкулис, в Соединённых Штатах компании традиционного сектора нефтедобычи теряют интерес инвесторов в связи с модой на зелёную энергетику и более строгими правилами инвестирования в традиционную энергетику.

Эксперт добавил, что параллельно ОПЕК+ существенно сдерживает свою добычу. Квоты повышаются, но спрос пока показывает более быстрый рост, что видно по динамике цен, заключил Кивкулис.

Ранее проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.