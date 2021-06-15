США и ЕС договорились прекратить спор вокруг Boeing и Airbus

Короткая ссылка
США и Европейский союз достигли соглашения о прекращении торгового спора по делу Boeing и Airbus, в результате которого были введены взаимные таможенные пошлины.
США и ЕС договорились прекратить спор вокруг Boeing и Airbus
  • РИА Новости

«Соглашение между США и ЕС знаменует собой значительный прогресс в достижении долгосрочного решения этого 16-летнего спора», — приводит ТАСС слова представительницы США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

В частности, Соединённые Штаты и Евросоюз приняли решение приостановить на пять лет действие введённых таможенных пошлин.

Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала приветствовала соглашение.

Ранее сообщалось, что ЕС и США создадут рабочую группу по вакцинам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить