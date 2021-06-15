США и ЕС договорились прекратить спор вокруг Boeing и Airbus
- РИА Новости
«Соглашение между США и ЕС знаменует собой значительный прогресс в достижении долгосрочного решения этого 16-летнего спора», — приводит ТАСС слова представительницы США на торговых переговорах Кэтрин Тай.
В частности, Соединённые Штаты и Евросоюз приняли решение приостановить на пять лет действие введённых таможенных пошлин.
Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала приветствовала соглашение.
Ранее сообщалось, что ЕС и США создадут рабочую группу по вакцинам.