Проректор РАНХиГС оценил ситуацию с ценами на нефть

Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

По его словам, котировки на нефть превысили $70 за баррель, так как глобальная экономика начала восстанавливаться после пандемии коронавируса.

«В прошлом году мировая экономика весьма существенно сократилась. Сократились и объёмы инвестиций в ту же самую «нефтянку». Сейчас мировая экономика всё-таки начинает восстанавливаться», — заявил он в беседе с URA.RU.

Так, по его словам, спрос на энергоносители растёт, а альтернативная энергетика пока не может удовлетворить его в таких объёмах.

Ранее сообщалось, что июльские фьючерсы на нефть WTI составили $70,13 за баррель.

В свою очередь, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе достигли $72,36 за баррель.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.