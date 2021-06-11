В Центробанке рассказали о росте годовой инфляции до 6,15%

Годовая инфляция, по данным на 7 июня, увеличился до 6,15%. В пресс-службе Центробанка прогнозируют, что показатель снизится до 4% во втором полугодии 2022 года.

«По оценкам на 7 июня, годовая инфляция выросла до 6,15%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в мае также повысились и находятся значимо выше 4% в годовом выражении», — говорится в сообщении.

Эта ситуация, отмечает регулятор, является отражением того, что «устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения по широкому кругу отраслей».

«В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — добавили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 5,5% годовых.