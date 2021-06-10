Посвящённая рынку нефти онлайн-конференция состоится 17 июня

Онлайн-конференция «Argus. Рынок нефти — 2021. Глобальные рынки и СНГ» состоится 17 июня.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Участники мероприятия обсудят перспективы добычи и экспорта российской нефти, перспективы восстановления мирового спроса, структуру предложения нефти на европейском рынке и другие вопросы.

В рамках события запланированы выступления экспертов из компании Gazprom Neft Trading, Центра энергетики Московской школы управления «Сколково», Сбербанка, а также аналитиков из международных офисов Argus.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.