Посвящённая рынку нефти онлайн-конференция состоится 17 июня
- Reuters
Об этом сообщает oilcapital.ru.
Участники мероприятия обсудят перспективы добычи и экспорта российской нефти, перспективы восстановления мирового спроса, структуру предложения нефти на европейском рынке и другие вопросы.
В рамках события запланированы выступления экспертов из компании Gazprom Neft Trading, Центра энергетики Московской школы управления «Сколково», Сбербанка, а также аналитиков из международных офисов Argus.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.