Экономист дал прогноз по доллару на фоне предстоящей встречи Путина и Байдена

Экономист и политолог Никита Масленников спрогнозировал, как встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может повлиять на курс американской валюты.

«Ожидания всегда рынок разогревают. Будет важно, как инвесторы и финансовые круги воспримут итоги встречи. Если не будет впоследствии какого-то усиления давления, какой-то антироссийской риторики, то доллар вполне может опуститься до 71—72 (рублей. — RT). Если республиканцы выскажутся с резкой критикой Байдена, то это не думаю, что существенно подтолкнёт рубль к ослаблению. Тогда останется в этом коридоре: 72,5—73,5», — заявил Масленников в беседе с телеканалом «360».

По его словам, при худшем раскладе доллар будет стоить около 74 рублей, а к осени может подорожать до 75—76 рублей.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.