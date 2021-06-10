Экономист дал прогноз по доллару на фоне предстоящей встречи Путина и Байдена

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Экономист и политолог Никита Масленников спрогнозировал, как встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может повлиять на курс американской валюты.
Экономист дал прогноз по доллару на фоне предстоящей встречи Путина и Байдена
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Ожидания всегда рынок разогревают. Будет важно, как инвесторы и финансовые круги воспримут итоги встречи. Если не будет впоследствии какого-то усиления давления, какой-то антироссийской риторики, то доллар вполне может опуститься до 71—72 (рублей. — RT). Если республиканцы выскажутся с резкой критикой Байдена, то это не думаю, что существенно подтолкнёт рубль к ослаблению. Тогда останется в этом коридоре: 72,5—73,5», — заявил Масленников в беседе с телеканалом «360».

По его словам, при худшем раскладе доллар будет стоить около 74 рублей, а к осени может подорожать до 75—76 рублей.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

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