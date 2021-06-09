Эксперт рассказал о влиянии развития возобновляемых источников энергии на экономику Испании

Генеральный директор Ассоциации предприятий возобновляемой энергетики Хосе Мария Гонсалес Мойя рассказал о влиянии развития возобновляемых источников энергии на экономику Испании.

«Мы проанализировали поддающиеся количественной оценке выгоды за более чем 10 лет в отчёте «Исследование макроэкономического воздействия возобновляемых источников энергии в Испании». Отчёт обновляется каждый год. В последнем издании был отмечен вклад возобновляемых источников энергии в экономику Испании в размере €12540 млн, что составляет более 1% от общего ВВП страны», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как отметил Мойя, в Испании в сфере возобновляемых источников энергии занято более 95 тыс. человек. По словам эксперта, такие источники дают существенную выгоду в размере более €8700 млн за счёт предотвращения импорта ископаемого топлива и €1017 млн за права на выбросы.

Мойя обратил внимание, что это позволяет стране постепенно снижать энергетическую зависимость, которая составляет 73,5%, что гораздо выше, чем в среднем по Европе (55,7%).

«Кроме того, есть другие выгоды, которые труднее измерить количественно. Например, экономия в области общественного здравоохранения благодаря лучшему качеству воздуха, выгоды, связанные с изменением климата или воздействием, которое оказывается на торговый баланс», — добавил эксперт.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.