В ТПП рассказали о мерах поддержки для российского бизнеса

Президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин рассказал о мерах поддержки, необходимых отечественному бизнесу.

«Главный показатель, который волнует бизнес, это потребительский спрос. Если говорить о ситуации внутри страны, то потребительский спрос населения будет зависеть от финансовых возможностей граждан, поэтому, конечно, мы ожидаем, что государство примет ещё какие-то меры для поддержания семей, увеличения семейного бюджета», — сказал он в беседе с kp.ru.

По его словам, также желательно, чтобы финансовые ресурсы были более доступны малому бизнесу, особенно в регионах.

Кроме того, как считает Катырин, нужно продолжить работу по снижению административного давления на бизнес.

«Сейчас у нас подлежат лицензированию 54 вида деятельности. Этот список необходимо пересмотреть и решить, действительно ли на все эти виды деятельности нужно получать лицензию. Сам набор документов для получения лицензии также нуждается в пересмотре, с нашей точки зрения», — отметил он.

Как добавил глава ТПП, в настоящее время специалисты разрабатывают для правительства ещё ряд предложений.

Ранее Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о качествах, необходимых для открытия бизнеса.