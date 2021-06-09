В ТПП рассказали о мерах поддержки для российского бизнеса

Короткая ссылка
Президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин рассказал о мерах поддержки, необходимых отечественному бизнесу.
В ТПП рассказали о мерах поддержки для российского бизнеса
  • РИА Новости

«Главный показатель, который волнует бизнес, это потребительский спрос. Если говорить о ситуации внутри страны, то потребительский спрос населения будет зависеть от финансовых возможностей граждан, поэтому, конечно, мы ожидаем, что государство примет ещё какие-то меры для поддержания семей, увеличения семейного бюджета», — сказал он в беседе с kp.ru.

По его словам, также желательно, чтобы финансовые ресурсы были более доступны малому бизнесу, особенно в регионах.

Кроме того, как считает Катырин, нужно продолжить работу по снижению административного давления на бизнес.

«Сейчас у нас подлежат лицензированию 54 вида деятельности. Этот список необходимо пересмотреть и решить, действительно ли на все эти виды деятельности нужно получать лицензию. Сам набор документов для получения лицензии также нуждается в пересмотре, с нашей точки зрения», — отметил он.

Как добавил глава ТПП, в настоящее время специалисты разрабатывают для правительства ещё ряд предложений.

Ранее Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о качествах, необходимых для открытия бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить