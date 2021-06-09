В ТПП рассказали о мерах поддержки для российского бизнеса
- РИА Новости
«Главный показатель, который волнует бизнес, это потребительский спрос. Если говорить о ситуации внутри страны, то потребительский спрос населения будет зависеть от финансовых возможностей граждан, поэтому, конечно, мы ожидаем, что государство примет ещё какие-то меры для поддержания семей, увеличения семейного бюджета», — сказал он в беседе с kp.ru.
По его словам, также желательно, чтобы финансовые ресурсы были более доступны малому бизнесу, особенно в регионах.
Кроме того, как считает Катырин, нужно продолжить работу по снижению административного давления на бизнес.
«Сейчас у нас подлежат лицензированию 54 вида деятельности. Этот список необходимо пересмотреть и решить, действительно ли на все эти виды деятельности нужно получать лицензию. Сам набор документов для получения лицензии также нуждается в пересмотре, с нашей точки зрения», — отметил он.
Как добавил глава ТПП, в настоящее время специалисты разрабатывают для правительства ещё ряд предложений.
Ранее Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о качествах, необходимых для открытия бизнеса.