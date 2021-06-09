Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.
Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости

«Наблюдается падение мировых запасов нефти... Это показывает, что в мире сократились расходы на геологоразведку, разработку новых месторождений нефти. Соответственно, выигрывают те страны, которые долгосрочно вкладывали в нефтяную отрасль и не закрывали работу... Россия к этим странам как раз принадлежит», — пояснил Гинько.

Он пояснил, что российский рубль, мексиканский песо и бразильский реал на текущей неделе смогли укрепиться к доллару США, добавив, что российский рубль в три раза быстрее укреплялся к доллару.

«Российский рубль сейчас является лидером роста... Дальше встреча 16 июня Владимира Путина и Джо Байдена, роль этой встречи глобальная. Я думаю, что после 16 июня будет понятно, какие будут достигнуты договорённости. Угроза новых санкций остаётся, но даже если они будут введены, они окажут краткосрочное влияние на российский рубль», — выразил уверенность эксперт.

По его словам, также может вызвать эффект домино тот факт, что было принято решение в течение месяца полностью избавиться от долларовых активов в ФНБ.

«Я думаю, что это было историческое решение... Это ставит такую точку в развитии мировой валютной системы... Мы находимся в ситуации, когда долларовый домик будет сыпаться. На самом деле рубль укрепляется в значительной мере благодаря вложениям ряда крупных инвестиционных фондов в российский рубль», — заключил собеседник RT. 

Ранее сообщалось, что курс доллара на Московской бирже 9 июня опустился ниже 72 рублей впервые с 28 июля 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить