Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.

«Наблюдается падение мировых запасов нефти... Это показывает, что в мире сократились расходы на геологоразведку, разработку новых месторождений нефти. Соответственно, выигрывают те страны, которые долгосрочно вкладывали в нефтяную отрасль и не закрывали работу... Россия к этим странам как раз принадлежит», — пояснил Гинько.

Он пояснил, что российский рубль, мексиканский песо и бразильский реал на текущей неделе смогли укрепиться к доллару США, добавив, что российский рубль в три раза быстрее укреплялся к доллару.

«Российский рубль сейчас является лидером роста... Дальше встреча 16 июня Владимира Путина и Джо Байдена, роль этой встречи глобальная. Я думаю, что после 16 июня будет понятно, какие будут достигнуты договорённости. Угроза новых санкций остаётся, но даже если они будут введены, они окажут краткосрочное влияние на российский рубль», — выразил уверенность эксперт.

По его словам, также может вызвать эффект домино тот факт, что было принято решение в течение месяца полностью избавиться от долларовых активов в ФНБ.

«Я думаю, что это было историческое решение... Это ставит такую точку в развитии мировой валютной системы... Мы находимся в ситуации, когда долларовый домик будет сыпаться. На самом деле рубль укрепляется в значительной мере благодаря вложениям ряда крупных инвестиционных фондов в российский рубль», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Московской бирже 9 июня опустился ниже 72 рублей впервые с 28 июля 2020 года.