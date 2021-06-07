Крупные российские компании подписали соглашение о транспортировке жидких углеводородов

Короткая ссылка
Председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, глава РЖД Олег Белозёров, гендиректор «Газпромтранса» Максим Мироненко и гендиректор ООО «Газпром инвест» Вячеслав Тюрин подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по транспортировке жидких углеводородов с Харасавэйского и Бованенковского месторождений «Газпрома».
Крупные российские компании подписали соглашение о транспортировке жидких углеводородов
  • РИА Новости

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Документ будет действовать до 2040 года. Он подтверждает намерения сторон заниматься развитием логистической схемы для перевозки стабильного газового конденсата и сжиженных углеводородных газов по железнодорожной линии Обская — Бованенково — Карская и далее — до порта Усть-Луга в Ленобласти.

Отмечается, что старт перевозок намечен на 2025-й после начала промышленной добычи. С 2025 по 2040 год железнодорожным транспортом с месторождений должно быть вывезено более 52 млн т углеводородов.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News оценил перспективы экспорта водорода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить