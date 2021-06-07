Крупные российские компании подписали соглашение о транспортировке жидких углеводородов
- РИА Новости
Об этом сообщает oilcapital.ru.
Документ будет действовать до 2040 года. Он подтверждает намерения сторон заниматься развитием логистической схемы для перевозки стабильного газового конденсата и сжиженных углеводородных газов по железнодорожной линии Обская — Бованенково — Карская и далее — до порта Усть-Луга в Ленобласти.
Отмечается, что старт перевозок намечен на 2025-й после начала промышленной добычи. С 2025 по 2040 год железнодорожным транспортом с месторождений должно быть вывезено более 52 млн т углеводородов.
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