Эксперт рассказал о возможном курсе рубля до конца лета

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о возможном курсе рубля до конца лета.

«До конца лета определяющими факторами для курсовой динамики российской валюты останутся геополитика, цены на нефть и общерыночные настроения», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как отметил эксперт, в геополитическом смысле ключевым моментом лета может стать встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Кроме того, полагает Бахтин, фундаментальной среднесрочной поддержкой рубля может выступить повышение ключевой ставки ЦБ.

«Резюмируя всё сказанное, прогнозируем в предстоящие три месяца курс пары доллар-рубль на уровне 71,5—74, по паре евро-рубль — 86,5—90», — сказал Бахтин.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.