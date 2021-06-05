Петербург подписал на ПМЭФ соглашения более чем на 200 млрд рублей

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Сумма соглашений, подписанных Санкт-Петербургом на международном экономическом форуме, уже превысила 200 млрд рублей, сообщил петербургский губернатор Александр Беглов.
Петербург подписал на ПМЭФ соглашения более чем на 200 млрд рублей
  • © РИА Новости

Сам форум проходит на самом высоком уровне, считает Беглов.

«Это не только заслуга Санкт-Петербурга: чтобы мы могли первыми в мире провести очно такое крупное международное мероприятие, нужно было постараться всей стране. Президент дал высокую оценку деловой активности Петербурга. Глава государства отметил нас среди лидеров нового рейтинга АСИ — Национального рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, отметил, что мы вкладываем серьёзные ресурсы в развитие инфраструктуры для жизни людей. Итоги Форума это подтверждают: общая сумма контрактов на сейчас — более 200 млрд рублей», — цитирует губернатора ТАСС.

В частности, крупные проекты будут реализованы с ВТБ, среди них есть и развитие аэропорта Пулково на сумму 80 млрд рублей, а также строительство скоростной магистрали с объёмом инвестиций 180 млрд рублей.

Также правительство и группа компаний МИБС подписали соглашение по созданию в городе Центра протонной терапии для оказания высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях, это проект в области здравоохранения с объёмом инвестиций 5,5 млрд рублей.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

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