Власти ЯНАО подвели итоги работы на ПМЭФ

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подвёл итоги работы делегации на Петербургском международном экономическом форуме.
Власти ЯНАО подвели итоги работы на ПМЭФ
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

«Чем хорош этот форум: за короткое время получается встретиться и обсудить вопросы с большим кругом лиц. Что вдвойне удобно, можно сразу разным составом встретиться, что обычно занимает недели стыковок графиков», — заявил Артюхов.

На нескольких площадках ПМЭФ обсуждалось инфраструктурное развитие. У ЯНАО несколько ключевых партнёров по строительству Северного широтного хода.

«Ямал по поручению президента будет одним из пилотов реализации новой меры поддержки крупных инфраструктурных проектов, а именно — бюджетных кредитов на эти цели», — пояснил губернатор.

Ещё одной важной для округа темой стали вопросы глобального потепления. В регионе создают лабораторию криологии Земли.

«Уже не в режиме удалённого мониторинга, а находясь на месте, с возможностью чуть ли не в тот же день провести исследование фундаментов, такой центр мы будем создавать. Будем его наделять современным оборудованием, штатом, который нужен для выполнения этих задач», — подчеркнул Артюхов.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

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