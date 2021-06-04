В ТПП заявили о росте доли предприятий в ряде отраслей в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад совета ТПП «Изменение конкурентоспособности российской экономики в 2020 году».
«Конкурентоспособность условий ведения производственной деятельности в 2020 году осталась на уровне 2019 года, принципиальных изменений не произошло, остаётся большой потенциал к улучшению», — отмечается в документе.
Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о качествах, необходимых для открытия бизнеса.