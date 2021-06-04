В Подмосковье будут развивать агротуризм при поддержке Минсельхоза

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов подписали трёхстороннее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума.
В Подмосковье будут развивать агротуризм при поддержке Минсельхоза
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Один из пунктов документа касается развития агротуризма. Как заявил Патрушев, такой вид туризма становится популярным не только в стране, но и во всём мире.

«Рассчитываем, что в ближайшие годы регион будет только наращивать потенциал и станет примером успешного развития агротуризма для всех регионов нашей страны. Со своей стороны, Минсельхоз готов оказывать всю возможную поддержку», — сказал министр.

Соглашение также предусматривает популяризацию фермерской продукции. Патрушев напомнил, что фермерам доступна господдержка на приобретение мобильных торговых объектов, строительство и модернизацию павильонов.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и с Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

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