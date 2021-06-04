Власти ЯНАО подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с банком «Открытие»

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписал на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с председателем правления банка «Открытие» Михаилом Задорновым.
Власти ЯНАО подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с банком «Открытие»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

В частности, банк готов организовать финансирование при строительстве водовода из посёлка Харп в Лабытнанги. Его дочерняя лизинговая компания будет участвовать в обновлении парка общественного транспорта.

«Банк активно развивается. В целом в стране появляются на повестке нашего совместного обсуждения интересные проекты в сфере государственно-частного партнёрства. У региона большой опыт в реализации подобных проектов», — заявил Артюхов.

Одна из сфер сотрудничества — развитие малого и среднего предпринимательства. Соглашение предусматривает взаимодействие в части льготных продуктов для компаний, работающих на территории ЯНАО.

«Мы очень рады именно здесь, на ПМЭФ, обсудить уже детально те направления сотрудничества, которые могут быть взаимовыгодными для жителей ЯНАО и банка «Открытие», — сказал со своей стороны Задорнов.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

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