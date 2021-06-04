Объём частных инвестиций в экономику Москвы вырос более чем в три раза за 10 лет
- ©mos.ru
Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил Ефимов, в I квартале 2021 года показатель показал рост более чем на 17%.
«Если говорить про инвестиционную программу, инвестиции в инфраструктуру, собственно, на финансирование чего направлены инфраструктурные облигации, то это залог вообще привлечения инвестиций в любой регион», — сказал он.
В пресс-службе столичного экономкомплекса сообщили, что инвестиции московских предприятий за три месяца 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 16,8%, до 540,4 млрд рублей.
Больше всего средств, 44,3% от всего объёма инвестиций, компании вкладывали в машины и оборудование. Более четверти направлено на возведение объектов недвижимости и благоустройство земель, а 12,5% — на строительство жилья. На создание объектов интеллектуальной собственности пришлось 14,7%.
Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.