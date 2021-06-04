Милонов прокомментировал ситуацию с дедолларизацией

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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение, что отказ стран от доллара в качестве единой платёжной валюты способен сделать США самой нищей страной.
Милонов прокомментировал ситуацию с дедолларизацией
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше будет для нас. Мы по крайней мере перестанем зависеть от этой валюты. Если нашему примеру последуют наши экономические союзники, то это будет уже ощутимо для американцев. Я уверен, что пойдёт шквал отказа от доллара по всему миру», — сказал парламентарий.

Он отметил, что доллар является самой необеспеченной валютой в мире. Как только он перестанет быть средством международных платежей, США превратятся в самую нищую страну.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.

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