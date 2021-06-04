Эксперт назвал преимущества цифровой валюты для России

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Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин назвал преимущества цифровой валюты для России.
Эксперт назвал преимущества цифровой валюты для России
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с Nation News.

«Цифровой рубль — это новая форма привычного инструмента. Для России такая валюта будет полезной в условиях санкций там, где сегодня существуют ограничения на классические инвестиции, например в Крыму. Полуостров в условиях политической напряжённости может получить новый толчок в развитии именно благодаря крипторублю», — подчеркнул Маришин.

Положение и значимость банков с появлением цифрового рубля вряд ли изменятся. Эксперт напомнил, что, как и с обычным рублём, банки будут регуляторами и операторами цифровой налички. С точки зрения безопасности лёгкость отслеживания цифровых денег является плюсом, однако сильный контроль может стать проблемой для ряда сфер экономики, подытожил Маришин.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

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