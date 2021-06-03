Аналитик рассказал о факторах, влияющих на курс рубля

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

«Позитивные для российской валюты драйверы налицо. Сохраняется общее оптимистичное настроение на финансовых рынках в связи с распространением вакцинации и увеличением деловой активности», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, мощным драйвером поддержки отечественных активов являются растущие котировки нефти. Кроме того, отметил эксперт, в ближайшие дни Петербургский международный экономический форум как положительный новостной фактор будет содействовать вниманию к российскому рынку.

Гойхман также напомнил, что в начале июня происходят существенные выплаты дивидендов российскими компаниями, и их иностранные акционеры частично конвертируют полученные доходы в валюту, что приводит к повышенному спросу.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.