Подмосковье и Mail.ru подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
- © Пресс-служба правительства Московской области
Об этом сообщает телеканал «360».
В рамках документа прорабатывается план создания дата-центров, которые обеспечат вычислительные мощности для развития технологических решений и облачной инфраструктуры интернет-холдинга.
«Центры обработки данных — это то, что делает экономику умнее. Там, где они появляются, быстрее растут наукоёмкие отрасли, IT-сектор, ускоряются цифровые сервисы, повышается качество жизни», — заявил Воробьёв.
Со своей стороны, вице-президент, технический директор Mail.ru Игорь Ермаков отметил, что Подмосковье стало приоритетным направлением для открытия следующего центра хранения и обработки данных.
Ранее kp.ru сообщал, что Ленобласть намерена собрать на ПМЭФ инвестиций на 1 трлн рублей.