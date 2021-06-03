Подмосковье и Mail.ru подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и компания Mail.ru на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве.
Подмосковье и Mail.ru подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

В рамках документа прорабатывается план создания дата-центров, которые обеспечат вычислительные мощности для развития технологических решений и облачной инфраструктуры интернет-холдинга.

«Центры обработки данных — это то, что делает экономику умнее. Там, где они появляются, быстрее растут наукоёмкие отрасли, IT-сектор, ускоряются цифровые сервисы, повышается качество жизни», — заявил Воробьёв.

Со своей стороны, вице-президент, технический директор Mail.ru Игорь Ермаков отметил, что Подмосковье стало приоритетным направлением для открытия следующего центра хранения и обработки данных.

Ранее kp.ru сообщал, что Ленобласть намерена собрать на ПМЭФ инвестиций на 1 трлн рублей.

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