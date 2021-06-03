Власти ХМАО обсудили на ПМЭФ строительство научно-технологического центра в Сургуте

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович обсудили строительство научно-технологического центра в Сургуте. Обсуждение состоялось на Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент общественных и внешних связей региона.

«Одним из ключевых объектов центра станет технопарк. Его строительство позволит сформировать экосистему для коммерциализации идей и разработок», — отмечается на сайте правительства ХМАО.

Общая стоимость проекта составит около 52 млрд рублей, из которых 29 млрд предоставит окружное правительство.

В настоящее время идёт привлечение инвесторов. «Мы подпишем соглашение о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк», который заинтересовался нашим проектом по созданию биомедицинской лаборатории в составе научно-технологического центра», — отметила Комарова.

Ранее портал kp.ru сообщал, что Ленобласть намерена собрать на ПМЭФ инвестиций на 1 трлн рублей.