Кудрин заявил, что пик потребления нефти будет пройден в течение 10 лет

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Мир пройдёт пик потребления нефти в течение десяти лет, высказал мнение глава Счётной палаты Алексей Кудрин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Кудрин заявил, что пик потребления нефти будет пройден в течение 10 лет
  • © РИА Новости / Совет Федерации РФ

«Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдём в это десятилетие. Пик потребления угля в мире мы уже прошли», — цитирует ТАСС Кудрина.

По его словам, стране придётся сокращать «свои внешние доходы от нефти», а для решения этой задачи необходимы инвестиции.

«В этом смысле новое правительство и новые подходы направлены и в части цифровизации экономики, и в части науки и инноваций. Может быть, с запозданием, надо было чуть раньше развернуться в этом направлении», — отметил глава Счётной палаты.

Ранее вице-премьер России Александр Новак прокомментировал в кулуарах ПМЭФ ситуацию с ценами на нефть.

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