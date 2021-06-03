Кудрин заявил, что пик потребления нефти будет пройден в течение 10 лет
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«Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдём в это десятилетие. Пик потребления угля в мире мы уже прошли», — цитирует ТАСС Кудрина.
По его словам, стране придётся сокращать «свои внешние доходы от нефти», а для решения этой задачи необходимы инвестиции.
«В этом смысле новое правительство и новые подходы направлены и в части цифровизации экономики, и в части науки и инноваций. Может быть, с запозданием, надо было чуть раньше развернуться в этом направлении», — отметил глава Счётной палаты.
Ранее вице-премьер России Александр Новак прокомментировал в кулуарах ПМЭФ ситуацию с ценами на нефть.