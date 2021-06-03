Корпорация МСП представила на ПМЭФ новую стратегию развития до 2025 года

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Корпорация МСП представила на Петербургском международном экономическом форуме новую стратегию развития до 2025 года.
Корпорация МСП представила на ПМЭФ новую стратегию развития до 2025 года
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Согласно документу, с каждым годом планируется увеличивать число предпринимателей, получивших ту или иную поддержку корпорации. К 2025 году этот показатель должен достичь 1,8 млн малых или средних компаний, самозанятых и граждан, желающих начать собственное дело.

При участии корпорации в 2020 году поддержку получили около 630 тыс. МСП (без учёта самозанятых), которые обеспечивают, по данным ФНС России, занятость 3,77 млн человек.

В презентации стратегии принял участие первый зампред правительства России Андрей Белоусов. Он заявил, что при разработке документа учитывался запрос бизнес-сообщества. По его словам, наиболее важными представляются три момента.

«Первое — нужно помочь людям войти в малый бизнес. У нас ежегодно образуется около 1 млн новых предприятий. Тем не менее взять на себя риск стать предпринимателем — это довольно сложно. Второе — надо помочь предприятиям, которые образовались, развиваться», — сказал Белоусов.

Третьим запросом он назвал комфортные взаимоотношения с государством.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о качествах, необходимых для открытия бизнеса.

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