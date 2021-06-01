В Госдуме оценили закон о бесплатной газификации

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал закон о бесплатном подключении населения к газу.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу партии.

«Газификация в стране иногда происходит так, что люди, взяв ипотеку и построив дом, берут потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ. Президент поставил задачу, что газ должен быть подведён бесплатно, и люди не должны за это платить», — заявил Неверов.

По его словам, после принятия закона кабмин должен подготовить ряд нормативно-правовых документов, которые установят исполнителей и порядок газификации, а также определят сроки.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский в беседе с ФАН прокомментировал закон о бесплатном подключении населения к газу.