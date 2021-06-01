Экономист оценил ситуацию с ценами на нефть

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT оценил ситуацию с ценами на нефть.

«Цена нефти Brent действительно находится сейчас на максимуме с марта текущего года. И если мы посмотрим по нефти WTI, там тоже идёт обновление максимумов. Причина в том, что рынок нефти, несмотря на то что идёт постепенное увеличение объёмов добычи нефти в мире, переваривает эти дополнительные объёмы в связи с тем, что мировая экономика восстанавливается», — рассказал Гинько.

Он отметил, что нефть растёт на фоне того, что крупные компании вкладывают средства в нефтедобычу.

«Это очень важный сигнал того, что, несмотря на риторику зелёной энергетики, мир всё равно в значительной мере полагается на нефть, природный газ и уголь... Вывод в том, что цена на нефть растёт за счёт обесценивания доллара США, а также очень важно то, что мировой экономике нужно больше природного газа и нефти. И цена на нефть вступила на путь такого подъёма, что в обозримой перспективе мы можем увидеть и $100 за баррель Brent», — добавил экономист.

Ранее стало известно, что цена нефти Brent поднялась выше $71 в ходе торгов 1 июня.