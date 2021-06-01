Эксперт прокомментировала рост овердрафтов по дебетовым картам в России в апреле

Генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова прокомментировала сообщение бюро кредитных историй «Эквифакс», согласно которому общий объём задолженности по дебетовым картам вырос за год в 3,4 раза, до 640 млрд рублей.

«Рост объёма овердрафтов в апреле связан, скорее всего, с техническими вопросами учёта задолженности. Затем она будет снижаться. Сказывается и общий сезонный всплеск покупательской активности», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, весна — период обновления гардероба, планирования отпусков и других незапланированных трат. Как считает эксперт, со временем значения опустятся до обычных величин.

Вместе с тем, отметила Ускова, на рост долговой нагрузки по всем видам кредитных продуктов, в том числе овердрафт-картам, оказывают влияние и другие факторы, к примеру, подорожание товаров и услуг.

«Лишь менее 20% заёмщиков в российских банках находятся в относительно комфортном положении, когда на оплату долга нужно отдавать до 30% своего ежемесячного дохода», — добавила эксперт.

Ранее, как сообщал kp.ru, в апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей.