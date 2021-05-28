Финансовый эксперт рассказал о перспективах курса рубля

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Финансовый эксперт Дмитрий Чечулин рассказал о перспективах курса рубля.
Финансовый эксперт рассказал о перспективах курса рубля
  • РИА Новости

«На рынках развитых стран ситуация в основном не меняется. Деньги по-прежнему вливаются в экономику и оседают на фондовых рынках. Денежно-кредитная политика остаётся сверхмягкой. Сигналы о вакцинации дают повод к ослаблению ограничительных мер. И экономика постепенно оживает», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, рубль за неделю немного укрепился, но пик налоговых платежей экспортёрами пройден и российская валюта будет более чувствительна к колебаниям нефтяных цен и геополитике.

Как прогнозирует Чечулин, если уровень 73 рубля будет пройден вниз, то на следующей неделе курс доллара может составить 72,6 рубля, а к евро рубль может укрепиться до 88,7.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

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