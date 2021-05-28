Эксперт оценил перспективы криптовалют

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Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский оценил перспективы криптовалют.
Эксперт оценил перспективы криптовалют
  • Reuters

«Состав фондовых индексов постоянно меняется, компании банкротятся, становятся целью для поглощений из-за изменения соотношения конкурентных сил и структуры самой экономики. Этого же можно ожидать и на криптовалютном рынке, который отражает её отдалённое цифровое будущее», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в настоящее время безопаснее всего делать ставку на лидеров, то есть проекты, у которых большие амбиции и которые действительно стремятся воплотить их в жизнь.

Что касается биткоина, то, как прогнозирует Хомский, в будущем эта криптовалюта не исчезнет в силу ограниченной эмиссии.

Ранее доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.

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