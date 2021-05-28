Экономист оценил вероятность укрепления рубля в июне

Доцент кафедры национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте России, кандидат экономических наук Владимир Трегубов дал прогноз относительно курса рубля в июне.

Мнение эксперта публикует сайт «Аргументы и факты».

«В июне, скорее всего, мы увидим дальнейшее укрепление национальной валюты до уровней 73 рублей за доллар и до 88 рублей за евро», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что на положительном новостном фоне, таком как встреча Владимира Путина и Джо Байдена, доллар может подешеветь до 72 рублей, а евро — до 86—87 рублей.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.