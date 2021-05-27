Объём инвестиций в экономику Ставрополья вырос на 12% в 2020 году

Объём инвестиций в экономику Ставропольского края вырос на 12% в 2020 году и составил 232 млрд рублей, заявил губернатор Владимир Владимиров во время своего ежегодного послания региональной думе.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Три четверти инвестиций были направлены в реальные сектора экономики, ещё 5,5% — в здравоохранение и социальную сферу.

«Нам необходимо добиться, чтобы по итогам 2021 года объём инвестиций с учётом бюджетных вложений вырос на 10%, до уровня 250 млрд рублей», — отметил Владимиров.

По его словам, для привлечения инвесторов власти будут заключать инвестиционные соглашения и предоставлять земельные участки на льготных условиях.

Ранее kp.ru сообщал, что Ленобласть намерена собрать на ПМЭФ инвестиций на 1 трлн рублей.