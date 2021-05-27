Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на топливо

Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман прокомментировал ситуацию с ценами на топливо.

«На данный момент не видим причин для роста цен на топливо выше уровня инфляции, так как правительство приняло ряд мер, чтобы этого не произошло даже в сезон высокого спроса», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, с мая в пользу нефтяников изменили демпферный механизм и теперь они получают больше выплат от государства в ситуации, когда экспортные цены выше внутренних.

«Во-вторых, мировые цены на нефть в последние несколько месяцев приостановили рост, что сдерживает и рост экспортных цен. В-третьих, НПЗ, по данным Минэнерго, увеличили запасы топлива до 1,7 млн т и нарастили производство», — отметил Кауфман.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.