Эксперт назвал выгодные для инвестиций сектора экономики

Заместитель председателя правления «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков рассказал, во что вкладывать деньги этим летом.

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

«На мой взгляд, в текущей ситуации обратить внимание нужно прежде всего на акции нефтяных и металлургических компаний», — считает специалист, поскольку восстанавливающим докризисные обороты промышленным мощностям, в том числе огромной китайской экономике, требуется всё больше сырья и энергоносителей.

Также стоит обратить внимание на дивидендные акции, которые подрастают в преддверии даты выплат, указал Новиков. При этом он напомнил, что акции — высокорисковый актив.

«Если у инвестора мало или нет опыта и он при этом может направить на инвестиции относительно небольшую сумму, разумным вариантом могут быть инструменты коллективных инвестиций, в частности паевые фонды», — сказал эксперт.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.