Ленобласть намерена собрать на ПМЭФ инвестиций на триллион рублей

Короткая ссылка
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о проектах, которые регион представит в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ленобласть намерена собрать на ПМЭФ инвестиций на триллион рублей
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«На форуме 2019 года, когда наш инвестиционный портфель пополнился на 1 трлн рублей, мы поставили себе высокую планку. Но, несмотря на все сложности прошлого года, в этом году мы снова готовы заключить соглашения на сумму более триллиона рублей», — заявил Дрозденко.

Как ожидается, самое крупное инвестиционное соглашение область подпишет с «Балтийским химическим комплексом», который намерен вложить средства в строительство газохимического производства. Сумма инвестиций может составить 868 млрд рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что объявлена расширенная программа ПМЭФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить