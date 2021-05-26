Ленобласть намерена собрать на ПМЭФ инвестиций на триллион рублей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о проектах, которые регион представит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщает kp.ru.

«На форуме 2019 года, когда наш инвестиционный портфель пополнился на 1 трлн рублей, мы поставили себе высокую планку. Но, несмотря на все сложности прошлого года, в этом году мы снова готовы заключить соглашения на сумму более триллиона рублей», — заявил Дрозденко.

Как ожидается, самое крупное инвестиционное соглашение область подпишет с «Балтийским химическим комплексом», который намерен вложить средства в строительство газохимического производства. Сумма инвестиций может составить 868 млрд рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что объявлена расширенная программа ПМЭФ.